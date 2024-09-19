Сквер Журавлева в Дубне преображается с рекордной скоростью

Дорожки размечены, зонирование проведено. Сейчас идет подготовка песчаного основания. Потом будет залит бетон. На следующей неделе начнут укладку плитки. Мощением будут заниматься несколько бригад — 25-30 человек. Это — в плюс к тем пятидесяти, что уже сейчас работают на стройплощадке. Много техники — экскаваторы, погрузчики, самосвалы. Сроки будут соблюдены — обещают подрядчики главе Дубны. Работы в сквере он держит на личном контроле.

«Это плотно заселенный микрорайон. И жителям хотелось бы иметь здесь не только красивый благоустроенный сквер, но и зеленый. Мы постарались с дендрологами и проектировщиками создать именно такой проект», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Учтены все предложения горожан — сохранили деревья и ёлку, которую наряжают к новогодним праздникам, добавили тротуаров, пройдет здесь и часть дубненского веломаршрута. А, главное, будет фонтан, который хотели все. Его решили скомбинировать — традиционную чашу оставить и добавить к ней плоскостной, где струи бьют из земли на специальной площадке. Горожанам не терпится увидеть обновленный сквер.

«Мы ждали сколько лет, когда все это преобразится», — говорит жительница г. о. Дубна Клавдия Заворуева.

Высокое качество используемых материалов — изначальная установка команды главы города. Этот нюанс проговаривался особо. Плитка закуплена влагоустойчивая и крепкая — идеально подходит для погодных условий севера Подмосковья, позволит использовать технику при уборке и современные антигололедные реагенты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.