Сквер «Технический сад» в Егорьевске благоустроят к концу лета 2026 года

Благоустройство сквера «Технический сад» в Егорьевске начнется во втором квартале 2026 года и завершится к концу лета, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Во втором квартале 2026 года в Егорьевске стартует благоустройство сквера «Технический сад» площадью 2,8 гектара. Сквер расположен рядом с улицами Профсоюзной, Тельмана, Садовой и Благонравова.

В рамках проекта появятся зоны отдыха для всех возрастов: детские и спортивные площадки, места для настольного тенниса, баскетбола, мини-футбола и волейбола. На территории установят качели, скамейки, беседки, а на входе — информационные стенды и скамейки с навесами.

Пешеходные дорожки выложат плиткой, вдоль них разместят зоны отдыха с урнами. Для детей младшего и среднего возраста оборудуют игровую площадку, а спортивная зона будет включать площадки для командных игр, гимнастический комплекс и зону для настольного тенниса. Навесы, качели и беседка будут выполнены по мотивам архитектуры Технологического института.

Берег пруда благоустроят: установят настилы, качели под навесом, скамейки и урны. На всей территории проведут освещение, организуют видеонаблюдение, парковочные места и стационарный туалет. Запланирована посадка деревьев, кустарников и оформление цветников.

В сквере создадут доступную среду для маломобильных граждан. Работы завершат к концу лета 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.