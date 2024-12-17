Сквер «Семейный» в Подмосковье продолжат благоустраивать в 2025 году

Проведение благоустройства сквера «Семейный» будет продолжено в предстоящем году. Специалисты высадят в центре площадки большую живую ель, которую уже привезли в сквер. Об этом сообщили в администрации городского округа Клин.

В сквере «Семейный» построен памп-трек, выполнено мощение плиткой, установлены скамейки, проложены электросети, которые обеспечат освещение сквера. Для любителей настольного тенниса и шахмат установлены 4 антивандальных стола для занятий этими видами интеллектуального спорта.

История создания сквера «Семейный» началась в 2022 году. Именно тогда при поддержке жителей было принято решение, что большая благоустроенная зона в этом отдаленном микрорайоне просто необходима. В соответствии с пожеланиями клинчан родилось и название — сквер «Семейный». Ведь здесь, в соответствии с концепцией, занятие для себя смогут найти как малыши и подростки, так и старшее поколение.

Пройдя все этапы планирования, утверждения и согласования с жителями, в 2024 году подрядчики по заказу администрации городского округа Клин притупили непосредственно к строительно-монтажным работам.

Благоустройство поселка 31 Октября продолжится и в последующие годы. Запланированы комплексное благоустройство примыкающей к скверу дворовой территории, озеленение, строительство игровой площадки и даже устройство поля для игровых видов спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.