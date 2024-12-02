Сквер разбили на месте снесенного аварийного здания детсада в Подмосковье

В городском округе Фрязино стало на одну зону отдыха больше. Новый сквер разбили на месте снесенного аварийного здания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Территория по адресу: ул. Институтская, д. 10А, была освобождена от аварийного здания бывшего детского сада. На этом месте обустроено пространство для отдыха жителей всех возрастов.

На площади более 7 тыс. кв. м появились 2 детские игровые площадки, тренажеры и спортивные элементы, зоны тихого отдыха и пространство для пеших прогулок. На всей территории сквера установлены новое современное освещение и камеры системы «Безопасный регион», зеленые пространства украшают кустарники.

Данный проект стал возможным благодаря реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее глава региона отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.