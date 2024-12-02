Сквер Ногина в Богородском округе открыли после реконструкции

В кратчайшие сроки удалось осуществить реконструкцию сквера Ногина в центре города. Полностью картину благоустройства жители смогут оценить весной, когда взойдет газон и будут высажены многолетние растения и цветы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Как рассказал глава Богородского округа Игорь Сухин, останавливаться на этом не планируется. Впереди — масштабная программа по благоустройству Ногинска. В частности, речь идет о реконструировании сквера Карла Маркса, сквера Бугрова, Богородского проспекта вдоль улицы Декабристов. В ближайшее время будет готовиться проект благоустройства вокзальной площади и самого вокзала.

«Инвестором планируется привести автовокзал в порядок. Будет большая красивая благоустроенная пешеходная зона. Надеюсь, что нашим жителям это тоже понравится. И самое главное, что они будут бережно относиться к обновленному пространству», — отметил глава округа.

В середине октября этого года в Богородском округе приступили к обновлению сквера Ногина.

Речь идет о плоскостном благоустройстве данного общественного пространства.

В рамках проекта была осуществлена установка новых опор освещения, камер видеонаблюдения «Безопасный регион», скамеек, урн, МАФов. Отремонтировали тропиночную сеть, уложили брусчатку, заменили бордюрный камень.

Как отмечают сами жители, город становится другим — более нарядным, чистым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.