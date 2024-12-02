Сквер Ногина в Богородском округе открыли после реконструкции
Фото - © Администрация Богородский г.о.
В кратчайшие сроки удалось осуществить реконструкцию сквера Ногина в центре города. Полностью картину благоустройства жители смогут оценить весной, когда взойдет газон и будут высажены многолетние растения и цветы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.
Как рассказал глава Богородского округа Игорь Сухин, останавливаться на этом не планируется. Впереди — масштабная программа по благоустройству Ногинска. В частности, речь идет о реконструировании сквера Карла Маркса, сквера Бугрова, Богородского проспекта вдоль улицы Декабристов. В ближайшее время будет готовиться проект благоустройства вокзальной площади и самого вокзала.
«Инвестором планируется привести автовокзал в порядок. Будет большая красивая благоустроенная пешеходная зона. Надеюсь, что нашим жителям это тоже понравится. И самое главное, что они будут бережно относиться к обновленному пространству», — отметил глава округа.
В середине октября этого года в Богородском округе приступили к обновлению сквера Ногина.
Речь идет о плоскостном благоустройстве данного общественного пространства.
В рамках проекта была осуществлена установка новых опор освещения, камер видеонаблюдения «Безопасный регион», скамеек, урн, МАФов. Отремонтировали тропиночную сеть, уложили брусчатку, заменили бордюрный камень.
Как отмечают сами жители, город становится другим — более нарядным, чистым.
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