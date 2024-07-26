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Сквер на месте снесенной бани в Клину благоустроили более чем на 55%

В городском округе Клин благоустраивают сквер на месте снесенной бани. Сейчас на территории идут работы по устройству дорожно-тропиночной сети, бортового камня, системы наружного освещения, укладки плитки, подготовка почвы под газон. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Баня 1988 года постройки была закрыта, как аварийная в 2018 году и была заброшенной более пяти лет.

На территории появятся новые пешеходные дорожки, установить теневые навесы, скамейки и урны, щиты с навигацией для всеобщего удобства. В сквере также обустроят зону отдыха.

На территории сквера проведут полноценное озеленение и установят системы освещения и видеонаблюдения.

Одна из самых древних улиц Клина, являющаяся частью федерального проекта «Государева дорога», достойна размещения на месте заброшенного здания нового места притяжения клинчан и гостей города.

Работы по обновлению сквера планируют завершить в ближайшие две недели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.