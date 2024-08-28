Сквер на месте пустыря создадут в ЖК «Зеленые аллеи» в Ленинском округе

В ЖК «Зеленые аллеи» в Видном Ленинского округа выполнят благоустройство территории между первой и второй очередью жилого комплекса. Работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Долгое время в этой локации находился заросший пустырь, хотя местные жители просили, чтобы здесь был сквер. Договорились с руководством „Брусники“, которая уже выполняет рядом с „Зелеными аллеями“ благоустройство набережной Тарычевского пруда, чтобы они подключились и к этой территории. Привести в порядок планируем пустырь за 6-м домом от церкви до бульвара, а также участок вдоль бульвара — от площадки для выгула животных в сторону пруда», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

Концепция благоустройства предполагает установку детских игровых и спортивных элементов, пешеходных дорожек, скамеек, освещения, газона и дополнительного озеленения. В будущем сквере планируется высадить свыше 50 берез, рябин и яблонь, а также порядка 1000 саженцев кустарника.

«Наши специалисты уже вышли на площадку, выполняют вертикальную планировку и расчистку от строительного мусора. Следующие этапы — выемка и вывоз грунта, устройство бетонного покрытия дорожек и асфальтового основания под резиновое покрытие площадок. Полностью работы планируется завершить до конца года», — прокомментировал девелопер проекта.

В рамках благоустройства набережной Тарычевского пруда возле микрорайона «Зеленые аллеи» уже выполнено свыше 50% работ по обустройству твердых покрытий и половины свайных полей для строительства дорожки над водой.

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«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.