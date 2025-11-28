Сквер «Молодежный» в Клину готовится к торжественному открытию

Работы по благоустройству сквера «Молодежный» в Клину по адресу Бородинский проезд, 28 подходят к завершению. Этот объект получил новый облик с целью создания комфортного, безопасного и функционального пространства для повседневного отдыха жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках благоустройства было выполнено обустройство пешеходных дорожек и площадок тротуарной плиткой — для удобного и безопасного передвижения посетителей сквера во время прогулок.

В сквере появились универсальная спортивная и детская игровая площадки, позволяющие сделать досуг детей и подростков более разнообразным и интересным.

Для поддержания чистоты и порядка на территории установили МАФ: парковые качели, скамейки, урны, камеры видеонаблюдения. Здесь также обустроили современную систему освещения «Чистое небо», которая повышает уровень безопасности в вечернее время, и высадили многолетние растения, чтобы сделать сквер более уютным и привлекательным.

Благоустройство сквера проходило в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», подпрограммы «Комфортная городская среда». В результате проекта в городе создано еще одно комфортное и доступное пространство для повседневного досуга местных жителей. Значительно улучшились условия безопасности и доступности всего общественного пространства.

«Сделали все для того, чтобы в оживленной части города появилось уютное пространство, где будет спокойно, удобно и интересно провести время мамам с малышами, подросткам, любителям тихого отдыха», — прокомментировала глава городского округа Клин Инна Аркадьевна Федотова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.