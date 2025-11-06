Скромность — это ошибка: как эффективно хвастаться своими успехами в работе

Чтобы донести свою значимость до руководства, одного лишь усердия в работе недостаточно, необходимо также уметь правильно освещать достигнутые результаты. Генеральный директор компании по доставке цветов Аблайхан Аяпов поделился советами о том, как правильно говорить о своих успехах, чтобы быть замеченным и по достоинству оцененным, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По словам Аяпова, распространенной ошибкой является скромность, когда сотрудники остаются в тени, что приводит к недооценке их труда и замедляет карьерное продвижение. По мнению эксперта, информирование о своих достижениях — это не самовосхваление, а неотъемлемая часть рабочей коммуникации.

Ключевым фактором является оперирование фактами и цифрами. Руководителей интересуют не эмоциональные оценки, а конкретные результаты: вместо «я выдающийся, спас проект» лучше сказать «я оптимизировал систему доставки, сократил время на 20%, что привело к увеличению числа заказов».

Аяпов подчеркнул важность выбора подходящего времени для обсуждения достижений — например, во время подведения итогов или планирования будущих задач. Если подобные встречи не проводятся, следует самому инициировать обсуждение в деловом ключе, предложив рассмотреть результаты работы за квартал.

Эксперт также отметил, что излишняя навязчивость является еще одной распространенной ошибкой. Следует рассказывать не о каждом выполненном поручении, а о значимых результатах, демонстрирующих стабильность и вклад в общий успех компании. Кроме того, важно показывать взаимосвязь между своими действиями и выгодой для бизнеса. Фраза «я увеличил конверсию на 10%, что принесло компании дополнительную прибыль» звучит гораздо убедительнее, чем просто «я справился с задачей».

Аяпов подчеркнул, что не следует стесняться говорить о своих достижениях. Это не самореклама, а демонстрация ответственности за свою работу. В заключение эксперт добавил, что руководителю легче продвигать сотрудника, который умеет четко выражать, как его работа влияет на успех компании. Умение спокойно и по существу говорить о своих успехах — важный навык, необходимый для построения карьеры и заслуженного признания без лишней скромности.

