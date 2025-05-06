Скорость интернета в деловом центре «Москва-Сити» стала еще выше

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в самом сердце столичной деловой жизни — на территории «Москва-Сити», сообщает пресс-служба оператора.

Теперь сотрудники и посетители бизнес-кластера могут пользоваться онлайн-сервисами на средней скорости 30 Мбит/с.

Работы по модернизации сети охватили не только небоскребы на юге делового центра, но и прилегающие локации: Краснопресненскую набережную, территорию «Экспоцентра» и торгово-пешеходный мост «Багратион».

Инженеры внедрили технологию MIMO 4×4, передающую данные по параллельным каналам связи, абонентам доступна VoLTE для одновременных звонков и выхода в интернет. Также телеком-оборудование поддерживает IoT-решения, востребованные в современных офисах.

«„Москва-Сити“ — одна из визитных карточек столицы, где сосредоточена немалая часть деловой жизни города. В апреле 2025 года объемы мобильного трафика в этой локации выросли на 20% относительно того же месяца прошлого года. Нам важно обеспечивать посетителей бизнес-кластера качественной связью и быстрым мобильным интернетом даже в условиях постоянно растущей нагрузки на сеть. Наше решение позволяет проводить видеозвонки, обмениваться важными файлами или запускать умные устройства с большим комфортом на высоких скоростях», — поделился директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Среднесуточная посещаемость «Москва-Сити», по собственным данным делового центра, составляет около 175 тыс. человек, включая жителей небоскребов, сотрудников офисов и посетителей.