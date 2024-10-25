Скончался режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин
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Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин умер на 72-м году жизни, сообщается на сайте Высшей школе режиссеров и сценаристов.
«Игоря Витальевича ждет светлый путь в жизнь вечную, а нам остается горевать и поддерживать близких и друг друга. Прощайте, Мастер!» — такими словами простились с кинематографистом коллеги из ВШРиС.
Причины смерти режиссера не уточняются.
Игорь Москвитин прославился благодаря работе над сериалом «Улицы разбитых фонарей». Помимо режиссуры, он писал сценарии к сериям.
Также в число его работ входят такие кинопроекты, как «Гаишники», «Дорожный патруль», «Личное дело капитана Рюмина».
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