Скончался режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин

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Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин умер на 72-м году жизни, сообщается на сайте Высшей школе режиссеров и сценаристов.

«Игоря Витальевича ждет светлый путь в жизнь вечную, а нам остается горевать и поддерживать близких и друг друга. Прощайте, Мастер!» — такими словами простились с кинематографистом коллеги из ВШРиС.

Причины смерти режиссера не уточняются.

Игорь Москвитин прославился благодаря работе над сериалом «Улицы разбитых фонарей». Помимо режиссуры, он писал сценарии к сериям.

Также в число его работ входят такие кинопроекты, как «Гаишники», «Дорожный патруль», «Личное дело капитана Рюмина».

Ранее на 83-м году жизни умер Народный артист России Евгений Князев. Он сыграл в театре более 40 ролей.