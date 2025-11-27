Скончался почетный гражданин Подмосковья Геннадий Оноприенко

сегодня в 19:29

Геннадий Алексеевич родился 22 мая 1937 г. в городе Сызрани Куйбышевской (Самарской) области.

Выдающийся ученый и практик в области теоретического обоснования оптимальных условий репаративной регенерации тканей опорно-двигательного аппарата. Разработчик современных хирургических технологий лечения больных с тяжелыми видами последствий травм и ортопедических заболеваний.

Окончил 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова по специальности «медико-санитарное дело» в 1960 г.

Профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, автор более 580 научных трудов и 22 изобретений.

Более пятидесяти лет работал в системе здравоохранения Московской области, в том числе свыше двадцати пяти лет возглавлял Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Под его руководством институт стал ведущим научным учреждением министерства здравоохранения Российской Федерации по отраслевой научно-исследовательской программе «Хирургия». По инициативе Г. А. Оноприенко в институте был открыт факультет усовершенствования врачей, на котором прошли подготовку более 40 тысяч медицинских работников.

Трудовую деятельность начал врачом-травматологом Мытищинской больницы в Московской области в 1960 г.

С 1963 по 1982 гг. — клинический ординатор, младший научный сотрудник, затем — старший научный сотрудник ортопедо-травматологического отделения МОНИКИ.

С 1982 по 1987 гг. — заместитель директора по научной работе МОНИКИ.

С 1987 по 2013 гг. — директор Государственного учреждения «Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, высшими наградами Московской области. Лауреат Государственной премии Российской Федерации и премий правительства Российской Федерации в области науки и техники, именных премий Российской академии медицинских наук (дважды). Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Постановлением губернатора Московской области от 17.05.2007 № 82-ПГ присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».