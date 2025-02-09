Скончался научный руководитель Института США и Канады РАН Рогов

На 77-м году жизни скончался американист и научный руководитель Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Сергей Михайлович Рогов, пишет ТАСС .

Печальную новость о кончине научного руководителя ИСКРАН подтвердили представители учреждения.

Что стало причиной смерти Рогова, а также где и когда состоятся похороны, пока не сообщается.

Ранее ушел из жизни народный артист СССР Олег Стриженов. Знаменитому актеру театра и кино было 95 лет.