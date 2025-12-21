СК: подростки в Саратове совершили два поджога по указанию «куратора»

Трех подростков в Саратове арестовали по делу о поджоге на железной дороге

В Саратове арестованы три подростка, подозреваемые в поджоге оборудования на железной дороге. По информации РИА Новости , следствие считает, что они действовали по заданию «куратора» и получили за преступления в общей сложности несколько десятков тысяч рублей.

Как сообщил источник, знакомый с ходом расследования, сначала 15-летнему подростку было предложено совершить поджог, и он привлек знакомого для съемки процесса, после чего кадры были отправлены заказчику.

Позднее «куратор» заявил, что был подожжен не тот объект, и тогда тот же подросток с помощью другого совершил новый поджог, за что также получил деньги.

В августе на перегоне станций Анисовка — Сазанка были подожжены два релейных шкафа и один всепогодный шкаф. В отношении трех подростков возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

