Систему реабилитации участников СВО в Подмосковье представили на форуме

В Москве 24 июня прошел IX национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии», который посвящен актуальным вопросам реабилитационной индустрии, призванной обеспечить комфортную жизнь людей с особыми потребностями по здоровью. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На площадке «Надежды на технологии» встретились руководители Минпромторга России, Минтруда России, Минздрава России, представители государственных структур разного уровня, профильных ведомств и ассоциаций, представители медицинских, научных, общественных объединений, компаний-производителей средств реабилитации.

В ведомстве рассказали, что в рамках форума первый запредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева рассказала о системе комплексной реабилитации участников СВО в регионе.

«Подмосковный регион большое внимание уделяет поддержке участников СВО и членам их семей. Например, в нашем регионе доступны 19 мер поддержки, среди которых есть бесплатное зубопротезирование для бойцов, бесплатная реабилитация в передовом реабилитационном центре „Ясенки“ с современным оборудованием, а для бойцов с 1 группой инвалидности доступна дополнительная путевка для члена семьи. Нам удалось выстроить успешную работу в области реабилитации участников СВО, поэтому мы готовы делиться своим опытом с другими регионами», — прокомментировала Болатаева.

В ведомтсве напомнили, что помимо реабилитационного центра «Ясенки», недавно в регионе открылся новый центр реабилитации на базе «Протэкс-центра» для пациентов с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата, где проходят реабилитацию после установки протезов участники СВО. Этот центр больше 30 лет производит протезы и ортопедические изделия из современных материалов и с «умной» прошивкой, которые закупают практически все регионы страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.