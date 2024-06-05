Система-112 Подмосковья приняла свыше 2 тыс обращений о пале сухой травы с марта

Ежегодно весной в Подмосковье возникает пожароопасная проблема — пал травы. Только в этом году операторы региональной системы-112 приняли свыше 2 тыс. обращений по поводу возгораний сухой растительности, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Примерно 90% природных пожаров происходит по вине человека. Причиной возгорания могут стать непотушенные костры и окурки, шалость или умышленный поджог. Огонь опасен тем, что пламя может перекинуться на хозяйственные и жилые постройки, а также на леса. В этом случае может быть нанесен непоправимый урон людям, природе и имуществу.

Нужно быть осторожными — не стоит разводить костры в пожароопасный период и жечь сухую растительность. При обнаружении возгорания следует незамедлительно позвонить на номер «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.