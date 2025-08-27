Синоптики пообещали россиянам стабильный сентябрь без сюрпризов

По данным прогностического центра «Метео», сентябрь 2024 года в России будет умеренным, без резких отклонений от климатической нормы.

Как сообщил газете «Известия» руководитель центра Александр Шувалов, на территории от западных границ до Сибири температура будет соответствовать сезонным показателям.

Исключением станет север Сибири (Таймыр, Ямал, север Якутии), где сохранится аномально теплая погода, наблюдавшаяся в августе — в первой половине месяца в Норильске, Салехарде и Торуханске столбики термометров покажут значения выше нормы. На юге европейской части страны тепло продержится только первую декаду, после чего температурные показатели придут в норму. Наиболее изменчивая погода ожидается на Дальнем Востоке: в Приморском крае, на Сахалине и в южной части Хабаровского края прогнозируются обильные осадки и частые перепады температуры.

В Москве первую декаду сентября ожидается относительно теплая погода с последующим постепенным похолоданием, при этом синоптики не исключают наступление бабьего лета после первых осенних дождей.