Синоптики пообещали Кузбассу потепление до +11 градусов

В Кузбассе в праздничные выходные температура поднимется до +11 градусов, при этом ожидаются снег, мокрый снег и гололедица, сообщает Сiбдепо .

По данным Кемеровского ЦГМС, 7 марта ночью температура составит -17…-22 градуса, местами до -31, на юге — -8…-13. Днем потеплеет до 0…-5, местами до +5 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, возможны изморозь и гололедица на дорогах.

8 марта ночью прогнозируют -2…-7 градусов, местами до -13. Днем воздух прогреется до 0…+5. Синоптики обещают снег и мокрый снег, днем местами с дождем. Возможны метели и гололедные явления, в горах на юге ночью преимущественно без осадков.

9 марта ночью температура составит -1…-6 градусов, местами до -12. Днем ожидается +1…+6, местами до +11 градусов. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега с дождем, на дорогах сохранится гололедица.

