Синоптики допустили ранний приход весны в Москву
Весна в Москве может наступить раньше климатической нормы во второй половине марта. Об этом сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Вечерняя Москва».
Начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок ранее заявил, что в Центральной России весна в этом году может прийти раньше обычного.
Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уточнила, что март, по предварительным оценкам, ожидается теплее климатической нормы.
«Обычно метеорологическая весна приходит в начале последней декады марта, когда среднесуточная температура становится устойчиво положительной. Если март окажется теплее нормы, есть вероятность, что весна придет уже во второй половине месяца — примерно на неделю раньше», — сказала Позднякова.
Она добавила, что более точный прогноз станет возможен в конце февраля.
Пока же зима сохраняет позиции: на этой неделе в московском регионе продолжаются снегопады. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что осадки 19–20 февраля могут обновить рекорды по высоте снежного покрова для этих дат и с начала сезона.
