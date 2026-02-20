Синоптики допустили ранний приход весны в Москву

Позднякова: весна в Москву может прийти во второй половине марта

Весна в Москве может наступить раньше климатической нормы во второй половине марта. Об этом сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Вечерняя Москва» .

Начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок ранее заявил, что в Центральной России весна в этом году может прийти раньше обычного.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уточнила, что март, по предварительным оценкам, ожидается теплее климатической нормы.

«Обычно метеорологическая весна приходит в начале последней декады марта, когда среднесуточная температура становится устойчиво положительной. Если март окажется теплее нормы, есть вероятность, что весна придет уже во второй половине месяца — примерно на неделю раньше», — сказала Позднякова.

Она добавила, что более точный прогноз станет возможен в конце февраля.

Пока же зима сохраняет позиции: на этой неделе в московском регионе продолжаются снегопады. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что осадки 19–20 февраля могут обновить рекорды по высоте снежного покрова для этих дат и с начала сезона.

