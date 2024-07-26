Синоптик Тишковец заявил, что август в Москве не будет щедрым на тепло

Последний месяц лета в российской столице не будет щедрым на теплые дни, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Август не будет щедрым на тепло», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что днем средняя температура в Москве будет составлять плюс 21,5 градуса, а ночью — лишь плюс 12 градусов.

Тишковец добавил, что также прогнозируется дефицит осадков в 20%. Таким образом, август еще может побаловать москвичей и туристов солнечными днями.

Еще весной синоптики предсказывали аномально жаркое лето в Московском регионе. Пора ли россиянам постепенно привыкать к постоянной жаре и действительно ли можно говорить о глобальном потеплении, читайте в материале РИАМО.