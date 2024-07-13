Синоптик предупредила москвичей о мегаливне, грозе и сильном ветре 14 июля

Синоптик Позднякова: до 25 мм осадков может выпасть в Москве 14 июля

В воскресенье, 14 июля, в столице местами ожидаются сильный дождь и гроза с порывами ветра до 15-20 м/с, возможен град, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Кратковременный дождь в субботу, станет лишь прелюдией к воскресному ненастью. В ночь на 14 июля столичный регион будет пересекать фронт окклюзии, с небольшим дождем, а днем пройдет холодный фронт», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что к вечеру на мегаполис может выпасть 6-14 мм, а местами и 25 мм осадков.

Синоптик добавила, что воскресенье будет не лучшим днем для желающих сплавляться по рекам, так как в непогоду на воде находиться опасно.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды 13 и 14 июля. В городе ожидаются ливни, гроза и сильный ветер. Жителей и гостей столицы попросили быть максимально внимательными в непогоду на улице и соблюдать правила безопасности.