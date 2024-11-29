Синоптик Позднякова: снежный покров на Новый год в Москве сохранится

Согласно прогнозам метеорологов, декабрь 2024 года в Москве будет на градус теплее климатической нормы, но снежный покров никуда не денется и будет сохраняться в новогоднюю ночь, об этом сообщила главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

В первые дни декабря москвичей ожидает относительно мягкая погода: температура воздуха около 0 градусов днем и легкий мороз ночью, осадков практически не предвидится.

Похолодание придет вместе со снегопадом примерно 5 числа — арктический воздух принесет ночные морозы до минус 9 градусов. Следующая волна холода ненадолго накроет город в начале второй декады. Завершающий удар стихии придется на последние дни года, когда столбики термометров в темное время суток вновь опустятся до отметки минус 7 - минус 9 градусов.

Таким образом, в течение месяца ожидается три коротких периода похолодания, между которыми температура будет держаться на относительно комфортном уровне, превышающем средние многолетние значения.

К концу месяца синоптики прогнозируют потепление, которое может достичь плюсовых значений. Несмотря на временные оттепели в декабре, снежный покров сохранится до новогодних праздников, радуя жителей столицы. На протяжении всего периода ожидаются снегопады, которые станут основным видом осадков.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Московском регионе до 2 декабря 2024 года включительно. Горожан просят быть внимательными как при передвижении пешком, так и за рулем автомобиля.