Синоптик Позднякова предупредила о морозах в Москве в новогоднюю ночь

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Москве установится морозная погода с температурой до -15 градусов, сообщает RT .

В Москве 26 декабря ожидаются снег, метель и мокрый снег, рассказала Позднякова. По ее словам, высота снежного покрова увеличится и приблизится к норме, хотя сейчас она ниже обычного на 10 сантиметров.

Синоптик отметила, что снег будет идти ежедневно до конца года — от небольшого до умеренного. Завтрашний день станет самым теплым: днем температура составит около 0 градусов, а в центре города — до +1 градуса. Затем начнется понижение температуры: в выходные ночью ожидается -5…-10 градусов, днем — от -3 до -8 градусов.

«Днем 31 декабря будет -10 градусов. Новогодняя ночь пройдет с температурой от -10 до -15 градусов. Москву ждет настоящая русская зима с морозом и хрустящим снегом», — поделилась Позднякова.

