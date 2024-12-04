Синоптик Позднякова: погодные качели в Москве будут продолжаться весь декабрь

Погодные качели в российской столице будут продолжаться весь декабрь — до конца текущего года, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В четверг погода в Москве будет больше соответствовать категории „зимняя“», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что также 5 декабря атмосферное давление превысит норму на 17–18 единиц. Облачность станет менее плотной, поэтому жители Москвы и области смогут насладиться видами солнца и ясного неба. В ночное время в столице ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, в области — до минус 9. Днем температура воздуха составит около минус 5 градусов.

Позднякова добавила, что зимняя погода в регионе продержится лишь пару дней. Уже в выходные влияние очередного циклона приведет к тому, что солнце будет скрыто за облаками. Ожидается снег, местами сильный. В воскресенье днем температура воздуха вновь поднимется до 0 градусов.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что предстоящей зимой на территории европейской РФ будет преобладать более мягкая и теплая погода.