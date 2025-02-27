Синоптик объяснила появление странного тумана над столичной Некрасовкой

Утром 27 января жители района Некрасовка в Москве сняли на камеры смартфонов густой туман. Синоптик Позднякова объяснила, что это обычное природное явление.

«Это такая морозная изморось, которая образовалась под влиянием антициклона. Более теплые атмосферные слои и конденсат оказались во власти более холодного воздуха, так к утру образовалась такая дымка», — сказала Позднякова.

В своем Telegram-канале Позднякова добавила, что в нижнем слове воздуха (до 150 м) была инверсия температуры, а на уровне до 600 м — изометрия. Тонкий слой инверсии зафиксировали и на высоте 1200 м. Инверсия у земли продержится до 10 утра, а потом начнется прогрев и температура вырастет.