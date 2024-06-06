Синоптик Леус: впервые с 1991 года в Москве обновился рекорд по суточным осадкам

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что впервые с 1991 года в Москве обновился рекорд по количеству выпавших осадков за сутки.

По словам специалиста, 33 года назад в этот же день зафиксировали рекорд по осадкам, но 6 июня 2024 года погода в столице России ее побила. За сутки выпало на 0,8 мм больше осадков и, таким образом, установилась новая своеобразная планка на отметке в 59 мм.

В четверг, 6 июня, синоптики несколько раз предупредили жителей и гостей Москвы о надвигающихся неблагоприятных условиях погоды. По их данным, в разных районах города ожидались ливни, грозы и сильный ветер.

Позднее в столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Автомобилистов и пешеходов попросили быть максимально внимательными на улице.