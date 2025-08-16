Синоптик Леус: с воскресенья в Москве начнется похолодание с дождями

Похолодание в Москве начнется с воскресенья. Температура воздуха на следующей неделе будет меньше нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщает РИА Новости .

В ближайшие 10 дней в Европейской России будет холоднее на один-два градуса по сравнению с климатической нормой. В Москве с воскресенья будут периодически идти кратковременные дожди.

Температура воздуха днем опустится до 18-20 градусов тепла. В понедельник будет 17-19 градусов. Это норма дневной температуры для первых 10 дней сентября.

Ранее специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили о том, что купаться в прохладной воде опасно. При входе в воду человек может столкнуться с резким перепадом температур. В таком случае будет оказана большая нагрузка на организм.