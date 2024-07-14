«Симпсоны» не предсказывали смерть Дональда Трампа после покушения

Теория предсказаний популярного американского телесериала «Симпсоны» дала сбой после неудачного покушения на кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа, сообщает Baza .

Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) активно постят скрины из мультсериала, где экс-президент США погиб после покушения во время одного из своих выступлений. Однако распространяемое в соцсетях изображение является фейком.

«Симпсоны» не предсказывали смерть Трампа. Скриншот с изображением политика в гробу с водяным знаком издания The Huffington Post — лишь творчество фанатов. Впервые рисунок появился на ветке 4chan, а его создатель до сих пор неизвестен.

Телесериал «Симпсоны» называют мультфильмом с самым большим количеством предсказаний будущего. За более чем 30 лет создатели мультсериала предугадали множество мировых событий. Выражение «Это было в „Симпсонах“» стало в Сети мемом.

В субботу во время предвыборного митинга житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс открыл стрельбу по Трампу. В результате покушения погиб 1 человек, еще двое пострадали, в том числе Трамп получил ранение уха. Стрелка обнаружили и ликвидировали.