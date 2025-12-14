Силы ПВО сбили 71 дрон ВСУ над российскими регионами

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 52 БПЛА было уничтожено над территорией Ростовской области, десять БПЛА — над Брянской областью, 3 БПЛА — над территорией Белгородской области, по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и над акваторией Азовского моря.

Ночью в Краснодарском крае обломки БПЛА ВСУ повредили ряд домов. Также оборвалась линия электропередачи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.