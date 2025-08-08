Силы ПВО сбили 66 дронов ВСУ над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили еще 66 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что украинские беспилотники были сбиты в период с 17.25 мск до 22.40 мск.

В частности, 16 БПЛА было уничтожено над территорией Орловской области, 13 — над территорией Брянской области, десять — над территорией Краснодарского края, десять — над акваторией Азовского моря, шесть — над Крымом.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили 23 украинских беспилотника самолетного типа над шестью российскими регионами.