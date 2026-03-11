Силовой прием: к смерти 12-летнего под Волгоградом причастен старшеклассник

В гибели 12-летнего под Волгоградом может быть замешан старшеклассник

Продемонстрированный прием из единоборств мог оказаться одной из причин гибели 12-летнего парня из Волгоградской области. Он скончался по пути из школы, сообщает V1.ru .

Школьник из местной МКОУ СШ погиб в Петров Вале Камышинского района Волгоградской области еще 2 февраля. По первоначальной версии, которая сформировалась на основе показаний учеников, в 14:00 парень шел с занятий к педагогу-психологу.

Он поскользнулся и приземлился на спину. Во время этого сильно ударился головой. Скончался подросток, по официальной информации, в больнице.

Директор школы рассказала, что молодой человек не дошел до конца маршрута. Он повернул с дороги в иную сторону. Там стояли несколько детей. Они созвонились с классным руководителем и рассказали, что парень упал и потерял сознание.

Но через некоторое время обнаружился ряд несостыковок. По информации Следственного комитета и источника V1.ru в скорой помощи, гематом на затылке у парня во время осмотра не нашли. Парень официально погиб из-за проблем со здоровьем.

Однако, по словам местного жителя, незадолго до гибели случилась маленькая потасовка между школьниками. Парень на год старше хотел продемонстрировать погибшему некий прием из единоборств. Затем молодой человек упал без сознания.

«Я знаю, что этот парень на похороны погибшего приходил, и его друзья школьника прямо там начали избивать. Их разнимать приходилось», — поделился он.

В пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области рассказали, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Его расследуют.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.