Силовики устроили масштабную облаву на мигрантов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранительные органы провели масштабный рейд на рынке «Таганский ряд» с целью выявления нелегальных мигрантов, сообщает портал «Е1.ру» .

По данным начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в ходе операции были проверены более 400 человек, прибывших из бывших союзных республик.

«Документы в порядке оказались далеко не у всех. Часть подвергшихся проверки торговых работников и посетителей при виде людей в российской форме сразу отчего-то стала, как ни странно, демонстрировать, что не понимает русский язык», — отметил Горелых.

Часть проверяемых пыталась скрыться. Тех, у кого не оказалось законных оснований для пребывания в стране, доставили в органы внутренних дел. Им грозит административное выдворение с запретом на въезд в Россию в течение пяти лет.

Всего за 2025 год, по данным Горелых, из Свердловской области было выдворено 1867 нелегальных мигрантов.

