Сила, честь и отвага: в Химках выбрали лучших кадетов Подмосковья

В подмосковных Химках 10 ноября в школе «Лига первых» провели областной патриотический конкурс «Сыны Отечества». За звание лучших боролись 69 команд из 24 округов Подмосковья, сообщает пресс-служба городской администрации.

С напутственными словами к кадетам обратились начальник управления по образованию Химок Юрий Кандалов и главный специалист областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Надежда Обухова.

Участники демонстрировали свои навыки в различных военно-прикладных дисциплинах: разбирали и собирали автомат Калашникова, соревновались в стрельбе, надевании противогаза и защитного комплекта, проверяли свои знания и навыки в области военной медицины. В исторической викторине ребята вспоминали героев и события Великой Отечественной войны.

Такие конкурсы помогают кадетам развивать свои навыки, а также укреплять чувство командного единства и гордости за свою страну.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

