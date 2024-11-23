Сидят без света: в России резко сократилось число звонков от украинских мошенников

Mash: в РФ вдвое сократилось число звонков от мошенников после удара по Украине

После массированного удара Вооруженных сил РФ по энергоструктуре Украины 17 ноября количество звонков от телефонных мошенников сократилось вдвое. В колл-центрах отсутствует электричество, сообщает Mash .

В настоящее время на территории Украины действует график отключения электроэнергии. С связи с этим мошенники не имеют возможности звонить россиянам.

При этом гражданам все же стоит проявлять бдительность, особенно это касается участников СВО и членов их семей, которые находятся под прицелом спецслужб Украины.

17 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские войска нанесли удары с использованием ракет и беспилотников военные по аэродромам, объектам добычи газа и энергетики на территории Украины.