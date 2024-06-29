Швелидзе: в Подмосковье проживает около 2 млн молодых людей

Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе поздравила жителей региона с Днем молодежи. По ее словам, сейчас в Московской области живет более 2 млн молодых ребят.

В своем Telegram-канале министр отметила, что молодежь региона разная, у каждого есть свои интересы, свое мировоззрение. Однако ребят объединяет желание развиваться, расти, становиться лучше, помогать Московской области и ее развитию.

«Сейчас самое время брать от жизни все. Смотрите во все глаза, наслаждайтесь молодостью, больше улыбайтесь, будьте счастливы. Вы — самые лучшие!» — написала она.

Швелидзе назвала молодежь Подмосковья сильной, искренней и талантливой. По ее словам, молодые люди гордятся своей страной, чтят историю и поддерживают героев настоящего.

«Ребята, вы делаете много добрых дел абсолютно безвозмездно, у вас много идей, важных инициатив. Я желаю вам не терять этот огонь, двигаться только вперед, развиваться самим на благо Родины», — добавила она.

Для молодежи регулярно проходят разнообразные фестивали, мероприятия и проекты. Пять молодежных центров занимаются организацией досуга, патриотическим воспитанием и добровольческой деятельностью. Большая работа проводится по вовлечению молодежи в добровольческое движение — сейчас в муниципалитете действует 30 волонтерских корпусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.