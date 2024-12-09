Штурмовик рассказал, за что получил звание Героя России

Гвардии лейтенант Аркадий Дорофеев рассказал, как попал в штурмовики и за что получил звание Героя России в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Приехал сюда — ты уже мужчина, выполнил задачу — ты уже герой. Здесь многие достойны быть героями», — заявил военнослужащий.

Он подчеркнул, что звание Героя России получил за участие в боевых действиях на авдеевском направлении, которое остается одним из «горячих». За сутки штурмовой отряд Дорофеева взял 2 опорных пунта и уничтожил 24 военнослужащих ВСУ.

По словам военного, российские подразделения регулярно встречают польских, болгарских, греческих, грузинских и других иностранных наемников в рядах ВСУ. При этом иностранцы не хотят погибать на чужой земле и при первой же возможности стараются сдаться в плен.

В ходе боевых действий у российских военнослужащих прямой контакт с противником на расстоянии 5 метров. В такой ситуации нет времени предлагать ему варианты, боец просто работает на опережение.

Дорофеев добавил, что продолжит службу в зоне СВО, он намерен делиться боевым опытом с молодым поколением. Лейтенант поблагодарил всех россиян за поддержку и поздравил с наступающим Новым годом.

Выплаты участникам СВО

Труд военнослужащего достойно оплачивается. При заключении контракта с Минобороны единовременная выплата от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. В случае выполнения боевых задач в рамках СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей в месяц.

Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 1 млн рублей в год. Военная пенсия компенсируется в полном объеме. Кроме того, предусмотрены выплаты за государственные и ведомственные награды.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Узнать подробности можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.