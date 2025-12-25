Штрафы за принуждение покупателей к лишним тратам вырастут в 25–50 раз

Государственная Дума окончательно одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за принуждение покупателей к приобретению нежелательных товаров и услуг, сообщает газета «Известия» .

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Это в десятки раз больше предыдущих санкций, которые эксперты называли «символическими».

Практика навязывания особенно распространена в нескольких ключевых сферах. Как отметил эксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун, чаще всего с ней сталкиваются при онлайн-покупке билетов (автоматически подключенные страховки), в финансовом секторе (сопутствующие услуги при оформлении кредита), на автомобильном рынке (обязательное допоборудование), в сфере ЖКХ (несогласованные платежи в квитанциях), платной медицине, у операторов связи и в туризме.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, в финансовой сфере отдельной проблемой остается «мисселинг» — недобросовестные продажи, когда клиентов вводят в заблуждение относительно рисков, условий или самой сути продукта.

Эксперты сходятся во мнении, что резкий рост штрафов направлен на то, чтобы нарушать закон стало экономически невыгодно.

«Идея заключается в том, чтобы компаниям стало дешевле не нарушать, а не чтобы они компенсировали риск повышением базовой стоимости», — пояснил Роман Чикун.

Вероятнее всего, бизнес начнет искать более изощренные, но формально законные способы взаимодействия с клиентами, а не станет автоматически закладывать штрафы в цены на основные товары и услуги, указано в публикации.

