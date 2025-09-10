Штраф за поцелуй зависит от доказательств и восприятия общества – юрист

Поводом для наказания за поцелуи в общественном месте могут стать жалобы очевидцев или запись камеры, но трактовка ситуации зависит от региона и контекста, сообщила РИАМО независимый юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

«Наказание за поцелуи в общественном месте — штраф до 1,5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток. Это статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Именно в контексте этой статьи рассматриваются подобные действия. Административное разбирательство у нас построено не на принципе равноправия сторон, а на принципе того, что стороны не равны. Получается, что сторона, которую привлекают к ответственности, должна будет доказывать, что не целовалась, что ничего такого не делала, что этого всего не существовало», – сказала Бондаренко.

Она добавила, что, касаемо доказательств, это зависит от качества материалов.

«Если запись с камеры видеонаблюдения — конечно, оштрафуют. Если это слова одного коллеги — оспоримо, потому что нарушитель скажет: «Я ничего не делал». Если слова целой группы — скорее всего, будет применимо. Жалоба очевидцев тоже является поводом для рассмотрения. Полиция проводит проверку и, если решение принято, что имело место нарушение, документы направляются в суд. Если же принято решение об отказе, заявитель может подать жалобу на отказ в возбуждении дела», – рассказала юрист.

Страстное, вызывающее поведение может попадать под эту статью, но все зависит от индивидуального восприятия.

«Признак явного неуважения к обществу — это субъективная категория. В Москве одну и ту же парочку, которая целуется на эскалаторе, никто не заметит. А, допустим, в Дагестане это уже может быть воспринято совсем иначе. Все зависит от контекста и восприятия», – отметила эксперт.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что поцелуи могут быть расценены не только как проявление чувств, но и как мелкое хулиганство. Поэтому пользователей предупредили, что нужно быть аккуратнее с проявлением чувств в общественных местах.