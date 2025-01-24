Штраф за незаконное обращение с отходами превысил 5 млн руб в Подмосковье с начала года
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В Московской области усиливают работу по выявлению и пресечению незаконного обращения с отходами в городских округах. С начала года средствами фото и видеофиксации выявлено 80 случаев незаконного перемещения строительных отходов и грунтов без оформления электронных талонов. В том числе 38 нарушений допущены юридическими лицами и 42 — физическими. Общая сумма штрафных санкций по Московской области составила почти 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
Кроме того, по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ (сброс отходов с использованием грузовых транспортных средств) с 1 января квалифицировано 30 нарушений, сумма штрафов превысила 1 млн рублей.
Нарушения при перемещении и сбросе отходов фиксировались в городских округах Одинцовский, Мытищи, Подольск, Дмитровский, Истра, Рузский, Орехово-Зуевский, Красногорск и ряде других.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.