Штраф за незаконное обращение с отходами превысил 5 млн руб в Подмосковье с начала года

В Московской области усиливают работу по выявлению и пресечению незаконного обращения с отходами в городских округах. С начала года средствами фото и видеофиксации выявлено 80 случаев незаконного перемещения строительных отходов и грунтов без оформления электронных талонов. В том числе 38 нарушений допущены юридическими лицами и 42 — физическими. Общая сумма штрафных санкций по Московской области составила почти 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.