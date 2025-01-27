Штраф за мастурбацию в 10 тыс долларов хотят ввести в США

Жителей Америки могут начать штрафовать на 10 тысяч долларов за обнаружение спермы в мусорке или на салфетке. Согласно новому законопроекту, который на рассмотрение внес сенатор от штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон, запрет мастурбации может защитить репродуктивные права мужчин, пишет Mash .

Согласно новому законопроекту, при обнаружении первого правонарушения мужчину могут оштрафовать на 1 тысячу долларов. По курсу на 27 января 2025 года, в пересчете на российские деньги, это 97 130 рублей.

За второе аналогичное нарушение американца могут наказать штрафом в 5 тысяч долларов (485 650 рублей — ред.). Если и со второго раза мужчина не прекратит оставлять биоматериал на сторонних предметах, штраф могут увеличить до 10 тысяч долларов. В пересчете на российские деньги, это почти миллион — 971 300 рублей. При этом как будут отслеживать все нарушения, не уточняется.

Исключением будут считаться те мужчины, которые мастурбируют и собирают свой материал в специальные банки. По данным зарубежных СМИ, новый законопроект якобы создан из-за того, что почти все законы, касающиеся контрацепции и абортов, касаются только женщин, а мужчины остаются в стороне.

Также есть версия, что законопроект о мастурбации и штрафы — это всего лишь попытка высмеять республиканцев, которые хотят запретить аборты на территории всех Соединенных Штатов Америки.