Штраф за мастурбацию в 10 тыс долларов хотят ввести в США
Жителей Америки могут начать штрафовать на 10 тысяч долларов за обнаружение спермы в мусорке или на салфетке. Согласно новому законопроекту, который на рассмотрение внес сенатор от штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон, запрет мастурбации может защитить репродуктивные права мужчин, пишет Mash.
Согласно новому законопроекту, при обнаружении первого правонарушения мужчину могут оштрафовать на 1 тысячу долларов. По курсу на 27 января 2025 года, в пересчете на российские деньги, это 97 130 рублей.
За второе аналогичное нарушение американца могут наказать штрафом в 5 тысяч долларов (485 650 рублей — ред.). Если и со второго раза мужчина не прекратит оставлять биоматериал на сторонних предметах, штраф могут увеличить до 10 тысяч долларов. В пересчете на российские деньги, это почти миллион — 971 300 рублей. При этом как будут отслеживать все нарушения, не уточняется.
Исключением будут считаться те мужчины, которые мастурбируют и собирают свой материал в специальные банки. По данным зарубежных СМИ, новый законопроект якобы создан из-за того, что почти все законы, касающиеся контрацепции и абортов, касаются только женщин, а мужчины остаются в стороне.
Также есть версия, что законопроект о мастурбации и штрафы — это всего лишь попытка высмеять республиканцев, которые хотят запретить аборты на территории всех Соединенных Штатов Америки.