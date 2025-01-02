Штормовой ветер накроет Москву вечером в четверг
Фото - © Комплекс городского хозяйства города Москвы
В ближайшие часы в четверг в столице прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Жителей мегаполиса попросили быть внимательными на улице в непогоду. Не стоит укрываться под деревьями и не парковать около них машины.
Ранее в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 17 м/с. По 7 января также действует аналогичное предупреждение из-за гололедицы.
Еще в городе метель и плюсовая температура, прогнозируется налипание снега на проводах и деревьях.