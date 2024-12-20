Шпроты из грузовика: в России ищут продавца продуктов с ботулизмом

Полиция в Екатеринбурге начала поиски продавца шпрот «За Родину»: из-за этого испорченного продукта чуть не погибли две женщины, сообщает Инфо24 .

Мужчина продавал шпроты прямо из грузовика. В результате отравления покупательницы 37 и 65 лет попали в больницу в тяжелом состоянии с признаками ботулизма, а в остатках консервов нашли ботулотоксины.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Свердловской области, уголовное дело возбудили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Виновному грозит до двух лет лишения свободы, а всех, кому что-либо известно о произошедшем, полиция просит обратиться в полицию по телефонам: +7 (343) 356-42-10 или 02.

По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии университета имени Пирогова Владимира Никифорова, ботулинический токсин может появиться в анаэробных условиях, для этого идеально подходит консервная банка.