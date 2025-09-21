SHOT: женщины чаще мужчин смотрят документальные фильмы про маньяков

Женщины предпочитают смотреть документальные фильмы про маньяков и убийц, чтобы справиться с собственными страхами, сообщает SHOT .

По данным психологов, прекрасный пол смотрит подобные кинопроекты в два раза чаще, чем мужчины. Они связали это с тем, что уровень тревожности у женщин гораздо выше. У них часто активизируется система «бей или беги» — реакция организма на угрозу.

Специалисты утверждают, что смотря фильмы про маньяков, женщины как бы отрабатывают всевозможные плачевные сценарии и «тренируются», но в уютной обстановке. Также просмотр такого контента создает контраст с реальной жизнью женщин.

Психологи указывают, что после хоррора женщины засыпают спокойнее, ведь бытовые проблемы в сравнении с маньяками выглядят проще. Такая тренировка помогает облегчить эмоциональное состояние.

