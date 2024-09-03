SHOT: задержанный за взятку генерал Муминджанов не признал вину

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Генерал-майор Валерий Муминджанов не признал свою вину в получении взятки, сообщает SHOT .

В Москве состоялось заседание суда, на котором была избрана мера пресечения заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову.

По версии следствия, он заключал незаконные договора с коммерческими организациями на поставку обмундирования, а взамен брал взятки. В общей сложности он получил более 20 млн рублей.

Было установлено, что у Муминджанова и его родственников в собственности имеется много объектов недвижимости на сумму более 120 млн рублей. Они находятся в Москве и Воронеже.

Свою вину в получении взятки генерал не признал.

Суд в Москве арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова по делу о взятке.