SHOT: в России появился тренд на безалкогольную свадьбу

Молодожены в России все чаще стали устраивать безалкогольные свадьбы. Они не разрешают приносить на торжество спиртные напитки, сообщает SHOT .

Тренд на безалкогольную свадьбу набирает популярность среди тех, кто старше 35 лет. Молодожены отказываются от спиртного, ставя на праздничный стол безалкогольные вина, виски и т. д. Причем у многих напитков вкус почти такой же, как у горячительных.

Безалкогольные свадьбы чаще стали устраивать пары, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Они правильно питаются, не пьют алкоголь, а потому предпочитают видеть на торжестве трезвых гостей.

Часто родные и близкие соглашаются с правилом «никакого алкоголя». Однако нередки случаи, когда гости пытаются пронести на свадьбу алкоголь тайком от молодых.

Ранее стало известно, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская потратили более 7 млн рублей на торжество. Вечеринка прошла в честь 20-летия знакомства пары, ее оформили как вторую свадьбу.