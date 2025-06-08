SHOT: в России появился тренд на безалкогольную свадьбу
Фото - © Unsplash.com
Молодожены в России все чаще стали устраивать безалкогольные свадьбы. Они не разрешают приносить на торжество спиртные напитки, сообщает SHOT.
Тренд на безалкогольную свадьбу набирает популярность среди тех, кто старше 35 лет. Молодожены отказываются от спиртного, ставя на праздничный стол безалкогольные вина, виски и т. д. Причем у многих напитков вкус почти такой же, как у горячительных.
Безалкогольные свадьбы чаще стали устраивать пары, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Они правильно питаются, не пьют алкоголь, а потому предпочитают видеть на торжестве трезвых гостей.
Часто родные и близкие соглашаются с правилом «никакого алкоголя». Однако нередки случаи, когда гости пытаются пронести на свадьбу алкоголь тайком от молодых.
Ранее стало известно, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская потратили более 7 млн рублей на торжество. Вечеринка прошла в честь 20-летия знакомства пары, ее оформили как вторую свадьбу.