SHOT ПРОВЕРКА провела расследование в ресторанах сети гипермаркетов «Глобус»

Журналисты провели расследование, в ходе которого якобы были обнаружены серьезные нарушения санитарных норм и правил хранения пищи в ресторанах московской сети гипермаркетов «Глобус», сообщает SHOT ПРОВЕРКА .

По словам журналистов, выяснилось, что не все работники на кухне обладают медицинскими книжками, а некоторые блюда из меню давно должны были быть исключены. Вместо того, чтобы утилизировать просроченные продукты, недобросовестные сотрудники предлагают их на продажу, стремясь сохранить прибыль, утверждают корреспонденты издания.

Кроме того, обнаружилось, что блюда, которые были приготовлены два или три дня назад, якобы продаются с неправильными сроками годности, чтобы не вызвать недовольство покупателей. По словам агентов SHOT ПРОВЕРКИ, похоже, что сами повара осведомлены о некорректных датах и несвежести ингредиентов и разумно избегают их употребления. Случаи пищевых отравлений на кухне имеют место, но воспринимаются как «житейские» и «комичные».

Агент SHOT ПРОВЕРКИ устроился на кухню в качестве нового сотрудника и выявил серьезные нарушения санитарных норм. Согласно его словам, работники не используют перчатки или надевают их на грязные руки, собирают упавшие на пол продукты в контейнеры, могут нарезать порции для продажи вместе с кусочками пластиковой упаковки и не брезгуют использовать в готовке испорченные овощи.

Несмотря на это, как отметили журналисты, руководство гипермаркетов старается контролировать соблюдение норм пищевой безопасности и периодически наказывает команду за халатность, однако эти усилия, к сожалению, имеют ограниченное воздействие на общую ситуацию.

Вся информация расследования, включая видеозаписи и экспертные выводы, была передана в надзорные органы.