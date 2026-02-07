Шмыгаль: на Украине снизили мощность блоков АЭС после повреждений ТЭС
Все АЭС на Украине были вынужденно разгружены после повреждения Бурштынской и Добротворской ТЭС. Об этом заявил министр энергетики страны Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС.
Мощность всех АЭС на подконтрольной Киеву территории Украины была снижена. Сейчас по всей территории Украины около 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений.
Шмыгаль отметил, что это произошло после того, как были повреждены Бурштынская и Добротворская ТЭС.
Диспетчер «Укрэнерго» запросил аварийную помощь у Польши.
Ранее на западе Украины начались серьезные проблемы с энергетикой после комбинированного удара. Могут быть значительные перебои в подаче электричества.
