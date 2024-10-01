Школы Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе по сбору макулатуры

19 ноября старейшая природоохранная организация страны — Всероссийское общество охраны природы (ВООП) — отметит свой 100-летний юбилей. В честь этого события организаторы эколого-просветительского проекта «РАЗДЕЛЯЙ И УМНОЖАЙ» запускают конкурс по сбору в образовательных организациях Московской области не менее 100 тонн бумажного вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Главной целью инициативы является популяризация экологического образа жизни, повышение естественнонаучной грамотности, а также привлечение внимания детей и подростков к экологическим проблемам.

По итогам конкурса в самом результативном городском округе Московской области будут проведены мероприятия по очистке прибрежной зоны ключевых водоемов и их зарыбление с целью восстановления экосистем.

Школы-лидеры, собравшие наибольшее количество макулатуры совместно с организаторами проекта, поделят между собой призовой фонд акции — 100 тыс. рублей и получат в подарок саженцы, выращенные из семян главной новогодней елки страны, которая в праздники украшает Соборную площадь Московского Кремля. На территории школ появятся памятные хвойные аллеи «Сохраним природу вместе!», высаженные к 100-летию Всероссийского общества охраны природы.

Кроме того, директор самой результативной школы по итогам конкурса будет приглашен на торжественную церемонию по случаю столетия Всероссийского общества охраны природы и награжден Почетной грамотой от председателя ВООП Вячеслава Фетисова.

Подробности и условия участия можно посмотреть в положении к конкурсу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.