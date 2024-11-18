Школы Павловского Посада помогают военному госпиталю в Донецке

16 ноября в госпиталь города Донецк была доставлена очередная партия гуманитарной помощи, собранная образовательными учреждениями Павлово-Посадского городского округа. Сотрудники школ Павлово-Посадского городского округа доставили строительные материалы, бытовую технику, инструменты, продукты питания. Командованию батальона были переданы иконы и православная литература. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 23 по 28 ноября состоится очередной выезд гуманитарного конвоя в зону проведения специальной военной операции под руководством председателя Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Романа Игоревича Тикунова.

В штабе, который базируется в местном отделении партии «Единая Россия» и совете депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжают принимать запросы от наших земляков, находящихся в зоне СВО по телефону: 8 (916) 712-05-45.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.