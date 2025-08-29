Школы Коломны и Озер готовы к новому учебному году

Образовательные учреждения городского округа Коломна успешно завершили подготовку к новому учебному году. За парты 1 сентября сядут 25 тыс. школьников — в том числе, 2169 первоклассников, 2 620 девятиклассников и 1 197 одиннадцатиклассников. Еще 8 600 ребятишек пойдут в детские сады, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с детьми День знаний встретят и педагоги. В школах муниципалитета — с учетом дошкольных отделений — трудятся 1 450 учителей и 2 710 педагогических работников. Штаты всех учреждений полностью укомплектованы.

В округе продолжится реализация регионального проекта «Математические классы Подмосковья». В прошлом учебном году в качестве пилотного был создан специализированный 7-й класс в гимназии № 2 «Квантор», а с 1 сентября откроются сразу 37 математических классов в 17 школах: более 1500 детей уже прошли тестирование и зачислены в спецклассы, а учителя математики подтвердили на региональном исследовании компетенций высокий уровень владения предметом.

В другом региональном проекте — о внедрении в процесс обучения искусственного интеллекта — в 2025-2026 учебном году примут участие 10 образовательных организаций округа. Так, например, учителя будут использовать «Ассистент преподавателя», который сделает аудиозапись урока, загрузит данные в нейросеть и выдаст педагогу рекомендации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.